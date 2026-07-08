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В Екатеринбурге построят новую станцию метро

Для продления первой линии до «Северной» подготовят технико-экономическое обоснование.

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге определили потенциального подрядчика, который подготовит технико-экономическое обоснование для проектирования и строительства новых участков метро. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».

Исполнителю предстоит проработать продление первой линии метрополитена на север — от станции «Проспект Космонавтов» до будущей станции «Северная». В документации нужно рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, а также сравнить варианты тоннелей диаметром 6 и 10 метров с учетом технических и экономических показателей.

Кроме того, подрядчик должен определить основные параметры будущего участка: протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объемно-планировочные решения, а также количество и состав депо.

Все работы, включая необходимые согласования и получение сводного экспертного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», должны быть завершены до 30 марта 2027 года.

Финансирование предусмотрено из двух источников — бюджета Свердловской области и бюджета Екатеринбурга. Основанием для подготовки документации стал актуализированный Генеральный план города, рассчитанный до 2045 года.

После завершения ТЭО Екатеринбург сможет перейти к следующим этапам развития метрополитена — проектированию и строительству.