В Екатеринбурге построят новую станцию метро

Исполнителю предстоит проработать продление первой линии метрополитена на север — от станции «Проспект Космонавтов» до будущей станции «Северная». В документации нужно рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, а также сравнить варианты тоннелей диаметром 6 и 10 метров с учетом технических и экономических показателей.