В Екатеринбурге построят новую станцию метро

В Екатеринбурге определили потенциального подрядчика, который подготовит технико-экономическое обоснование для проектирования и строительства новых участков метро. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».
Исполнителю предстоит проработать продление первой линии метрополитена на север — от станции «Проспект Космонавтов» до будущей станции «Северная». В документации нужно рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, а также сравнить варианты тоннелей диаметром 6 и 10 метров с учетом технических и экономических показателей.
Кроме того, подрядчик должен определить основные параметры будущего участка: протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объемно-планировочные решения, а также количество и состав депо.
Все работы, включая необходимые согласования и получение сводного экспертного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», должны быть завершены до 30 марта 2027 года.
Финансирование предусмотрено из двух источников — бюджета Свердловской области и бюджета Екатеринбурга. Основанием для подготовки документации стал актуализированный Генеральный план города, рассчитанный до 2045 года.
После завершения ТЭО Екатеринбург сможет перейти к следующим этапам развития метрополитена — проектированию и строительству.