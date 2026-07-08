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В Хабаровском крае обновляют участок автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын

После реконструкции будет обеспечено круглогодичное движение транспорта.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) приступила к реконструкции 17-километрового участка автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын, сообщает пресс-служба ГК Нацпроектстрой.

«Участок, где развернуты работы, расположен на 174−191 км трассы и проходит в районе поселков Могды и Герби. Механизаторам предстоит переработать почти 1 миллион кубометров грунта для обустройства насыпей и дорожной одежды из щебеночного покрытия. Ширина проезжей части составит 6 метров», — говорится в сообщении.

В Хабаровском крае обновляют участок автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Фото: Предоставлено пресс-службой ГК Нацпроектстрой.

В Хабаровском крае обновляют участок автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Фото: Предоставлено пресс-службой ГК Нацпроектстрой.

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Также строители смонтируют 22 водопропускные трубы и два моста через горные ручьи отрогов Буреинского хребта. В работах будет задействовано около 80 единиц техники.

Региональная автодорога Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын соединяет 17 населенных пунктов, расположенных вдоль восточного участка БАМа. Еще недавно проехать здесь можно было только по технологическому проезду рядом с железной дорогой на высокопроходимой технике. Участок был доступен только зимой, когда замерзают многочисленные реки и ручьи. Открытие новых участков дороги обеспечит круглогодичное движение транспорта.

Ранее строители «Бамстроймеханизации» реализовали ряд проектов по строительству автомобильных дорог в республике Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Краснодарском краях, Амурской и Нижегородской областях.