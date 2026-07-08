В Хабаровском крае обновляют участок автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын

Региональная автодорога Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын соединяет 17 населенных пунктов, расположенных вдоль восточного участка БАМа. Еще недавно проехать здесь можно было только по технологическому проезду рядом с железной дорогой на высокопроходимой технике. Участок был доступен только зимой, когда замерзают многочисленные реки и ручьи. Открытие новых участков дороги обеспечит круглогодичное движение транспорта.