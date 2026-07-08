Более семи тысяч надписей с рекламой наркотиков закрасили в Нижнем Новгороде

Только за текущий год горожане через цифровые сервисы помогли выявить и устранить почти 2000 надписей. В прошлом году было ликвидировано более 5000 подобных изображений. Мэр подчеркнул, что борьба с рекламой запрещённых веществ остаётся одной из важных задач муниципалитета, которую власти решают совместно с полицией.