737 жителям Волгоградской области отключили газ

Поставщиком газа за шесть месяцев текущего года в адрес абонентов, не заключивших договоры на обслуживание оборудования, направлено 4274 уведомления об отключении. В 737 помещениях поставка газа приостановлена. По данным регионального Госжилнадзора, всего за этот период около трех тысяч многоквартирных домов и домовладений Волгоградской области было обследовано межведомственными рабочими группами, проведено 420 инспекций. Так, накануне, 7 июля, в Дзержинском районе Волгограда была приостановлена подача ресурса в жилой дом с предварительным уведомлением об этом заказчика в связи с отсутствием у собственника заключенного со специализированной организацией договора о техобслуживании. В случае устранения собственником нарушения подача ресурса будет возобновлена по заявлению.
Среди наиболее распространенных нарушений, которые выявляют проверяющие, являются установка принудительной вытяжки над газовой плитой; отсутствие подреза у двери в ванную, где установлена газовая водонагревательная колонка; одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправленных коммуникациях — это является основанием для незамедлительного отключения газа.
К слову, за полгода было выявлено и устранено 19 несанкционированных подключений в индивидуальных жилых и многоквартирных домах.
Напомним, что за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена административная ответственность, в том числе для граждан, в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.