737 жителям Волгоградской области отключили газ

Поставщиком газа за шесть месяцев текущего года в адрес абонентов, не заключивших договоры на обслуживание оборудования, направлено 4274 уведомления об отключении. В 737 помещениях поставка газа приостановлена. По данным регионального Госжилнадзора, всего за этот период около трех тысяч многоквартирных домов и домовладений Волгоградской области было обследовано межведомственными рабочими группами, проведено 420 инспекций. Так, накануне, 7 июля, в Дзержинском районе Волгограда была приостановлена подача ресурса в жилой дом с предварительным уведомлением об этом заказчика в связи с отсутствием у собственника заключенного со специализированной организацией договора о техобслуживании. В случае устранения собственником нарушения подача ресурса будет возобновлена по заявлению.