Пять ударов ногами в грудь: житель Камчатки избил жену за то, что она его не расслышала

В апреле пьяный мужчина избил свою 42-летнюю супругу, нанеся ей не менее пяти ударов ногами в область груди. Травмы оказались тяжелыми. Причиной стала банальная бытовая ситуация: женщина не расслышала его вопроса — у нее диагностированы проблемы со слухом. Это и вызвало агрессию. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев колонии общего режима.