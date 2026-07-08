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Пять ударов ногами в грудь: житель Камчатки избил жену за то, что она его не расслышала

В апреле пьяный мужчина избил свою 42-летнюю супругу, нанеся ей не менее пяти ударов ногами в область груди. Травмы оказались тяжелыми. Причиной стала банальная бытовая ситуация: женщина не расслышала его вопроса — у нее диагностированы проблемы со слухом. Это и вызвало агрессию. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

В апреле пьяный мужчина избил свою 42-летнюю супругу, нанеся ей не менее пяти ударов ногами в область груди. Травмы оказались тяжелыми. Причиной стала банальная бытовая ситуация: женщина не расслышала его вопроса — у нее диагностированы проблемы со слухом. Это и вызвало агрессию. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев колонии общего режима.