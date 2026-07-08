Водоемы Среднего Урала стали опаснее для купания после паводков

Заместитель губернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова провела внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники обсудили последствия паводка для рек: отмечается изменение рельефа дна водоемов, усиление течения, которое приносит в воду мусор, коряги и другие опасные предметы.
За последнюю неделю на территории региона зафиксировано несколько случаев гибели детей и подростков на водоемах. Основными причинами стали купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие надзора со стороны взрослых. По итогам встречи профильным ведомствам и главам муниципальных образований поручено провести профилактическую работу с населением, включая беседы с родителями несовершеннолетних.
За полгода на территории Уральского федерального округа (УрФО) на водоемах погибли 102 человека, из них более половины пришлось на июнь. Уральский полпред Артем Жога потребовал усилить профилактику из-за большого числа утонувших. Сотрудники полиции усилили контроль за водоемами Свердловской области после серии трагических происшествий с детьми.