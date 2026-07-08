Водоемы Среднего Урала стали опаснее для купания после паводков

За последнюю неделю на территории региона зафиксировано несколько случаев гибели детей и подростков на водоемах. Основными причинами стали купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие надзора со стороны взрослых. По итогам встречи профильным ведомствам и главам муниципальных образований поручено провести профилактическую работу с населением, включая беседы с родителями несовершеннолетних.