В Волгограде решили отменить фестиваль «Волга-Дон Агро Фест»

В Волгограде в 2026 году отменили гастрономический фестиваль «Волга-Дон Агро Фест». Об этом сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области.
Фестиваль проводился несколько лет подряд, в том числе на «Волгоград Арене». Гости дегустировали и покупали продукцию местных производителей: мед, цукаты, консервы, авторские сыры, деликатесы, крафтовые сладости, блюда традиционных кухонь народов области.
Также на фестивале рассказывали о туристических маршрутах и культурной жизни районов, выступали творческие коллективы региона.
«В 2026 году принято решение не проводить фестиваль “Волга-Дон Агро Фест”», — сообщили в комитете. Причины отмены в ведомстве не назвали.
Вместо Агро Феста волгоградцам предложили посетить фестиваль «Волга-Дон Винфест». Он пройдет 24 и 25 июля на стадионе «Волгоград Арена». Ожидается участие около 60 виноделов, входной билет стоит от 4 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что экспертиза признала ЦУМ Волгограда целиком аварийным.