Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде решили отменить фестиваль «Волга-Дон Агро Фест»

О причинах такого решения пока не сообщается.

В Волгограде в 2026 году отменили гастрономический фестиваль «Волга-Дон Агро Фест». Об этом сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области.

Фестиваль проводился несколько лет подряд, в том числе на «Волгоград Арене». Гости дегустировали и покупали продукцию местных производителей: мед, цукаты, консервы, авторские сыры, деликатесы, крафтовые сладости, блюда традиционных кухонь народов области.

Также на фестивале рассказывали о туристических маршрутах и культурной жизни районов, выступали творческие коллективы региона.

«В 2026 году принято решение не проводить фестиваль “Волга-Дон Агро Фест”», — сообщили в комитете. Причины отмены в ведомстве не назвали.

Вместо Агро Феста волгоградцам предложили посетить фестиваль «Волга-Дон Винфест». Он пройдет 24 и 25 июля на стадионе «Волгоград Арена». Ожидается участие около 60 виноделов, входной билет стоит от 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экспертиза признала ЦУМ Волгограда целиком аварийным.