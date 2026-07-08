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«Исчезли» все летние рейсы из Омска в Астану

Перевозчик прекратил распространение билетов из Омска в Астану и обратно.

Источник: Patrick Konior/CC0

Судя по всему, изменены планы казахстанского авиаперевозчика Vietjet Qazaqstan, затрагивающие авиасообщение между Омском и Астаной. На официальном сайте компании больше нет возможности приобрести билеты на оставшуюся часть июля и август 2026 года, ближайшая дата с доступной бронью — 1 сентября.

Напомним, авиасообщение между Омском и Астаной по состоянию на начало июля 2026 года являлось регулярным, ежедневно выполнялось по два рейса в каждом из направлений. Однако со второй половины дня 6 июля каждый последующий рейс отменялся, на момент публикации «накопилось» 5 несостоявшихся вылетов.

Официальных пояснений компании-перевозчика по сложившейся ситуации и дальнейших перспективах направления обнаружить не удалось.