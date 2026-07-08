«Исчезли» все летние рейсы из Омска в Астану

Напомним, авиасообщение между Омском и Астаной по состоянию на начало июля 2026 года являлось регулярным, ежедневно выполнялось по два рейса в каждом из направлений. Однако со второй половины дня 6 июля каждый последующий рейс отменялся, на момент публикации «накопилось» 5 несостоявшихся вылетов.