Первая за 100 лет некруглая монета увидит свет: в США задумали кое-что необычное

В США выпуск памятных монет давно стал отдельной традицией. Самой популярной в истории остается монета, посвященная Статуе Свободы. Ее выпустили в 1986 году и продали тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Успешными также были серии к 250-летию Джорджа Вашингтона, Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетию Конституции США.