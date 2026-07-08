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Первая за 100 лет некруглая монета увидит свет: в США задумали кое-что необычное

В США выпустят первую за 100 лет некруглую монету.

Источник: Комсомольская правда

В США выпустят первую за 100 лет монету некруглой формы. Она получила название «Звон свободы — Колокол свободы». Об этом сообщили в пресс-службе Монетного двора США.

Памятную монету в форме колокола подготовили к 250-летию основания страны. На лицевой стороне изобразят Колокол свободы с трещиной, надпись Liberty, даты 1776−2026 и девиз «На Бога уповаем».

На обратной стороне появится Индепенденс-холл на фоне фейерверка. Также там разместят надпись «Соединенные Штаты Америки» и девиз «Из многих — единое» на латыни.

В США выпуск памятных монет давно стал отдельной традицией. Самой популярной в истории остается монета, посвященная Статуе Свободы. Ее выпустили в 1986 году и продали тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Успешными также были серии к 250-летию Джорджа Вашингтона, Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетию Конституции США.

Немногим ранее в США появилась монета с изображением Дональда Трампа. Она стала частью юбилейной серии, приуроченной к 250-летию страны. Монету изготовили из 24-каратного золота, но она носит коллекционный характер и не предназначена для обращения. Дизайн основан на официальном портрете Трампа из Национальной портретной галереи.

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