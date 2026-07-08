Школьники Мангистауской области превращают пластиковые отходы в полезные вещи

«Мне очень нравится заниматься в экологической команде, потому что здесь я узнаю много нового и понимаю, насколько важно беречь природу. Особенно интересно работать вместе с друзьями. Мы помогаем друг другу, обсуждаем идеи. Когда мы своими руками делаем брелоки из обычной пластиковой крышки, я понимаю, что даже мусор может стать полезной и красивой вещью. Теперь я знаю, что переработка действительно помогает природе. Мне приятно осознавать, что своим участием я тоже вношу вклад в защиту окружающей среды», — рассказал ученик 7 класса Ибрахим Каусар.