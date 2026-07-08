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Австрийский аналитик назвал разговоры о вступлении страны в НАТО «абсурдом»

Подобные дискуссии, по его мнению, связаны с подготовкой к более масштабному конфликту.

Источник: Клопс.ru

Разговоры о возможном вступлении Австрии в НАТО являются абсурдными. Об этом в комментарии РИА Новости заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

По его словам, австрийское общество и политическая элита придерживаются противоположных взглядов. Большинство жителей выступает за сохранение нейтрального статуса страны, в то время как часть политиков допускает возможность вступления в военный блок. «Это абсурд, полный абсурд», — подчеркнул он.

Поппель отметил, что подобные дискуссии, по его мнению, связаны с подготовкой к более масштабному конфликту, и Австрия как нейтральное государство не должна вовлекаться в такие процессы.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила провести публичные дебаты о возможном отказе от нейтралитета и вступлении в НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что подобный курс разрушает образ Австрии как миротворца и ограничивает возможности Вены в самостоятельной политике.

В июне в центре Вены прошёл митинг против санкций в отношении России, политики Евросоюза и вовлечения Австрии в международные конфликты.

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