В Ростовской области за ночь уничтожили около 70 БПЛА

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около 70 БПЛА были уничтожены в 11 районах Ростовской области за минувшую ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
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