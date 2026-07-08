В Красноярске бесправника на «Мерседесе» будут судить за оскорбление полицейского

В Красноярске будут судить 20-летнего водителя «Мерседеса», который устроил «сходку» у ТЦ «Кубатура» и оскорбил полицейского.
В прокуратуре напомнили, что в мае молодой человек несколько раз попадался полиции за рулем своего Mercedes-Benz S500, хотя прав у него не было. 16 мая он опубликовал в своем Telegram-канале приглашение на «сходку», чтобы показать машину единомышленникам.
«Объявление увидели не только подписчики, но и сотрудники Госавтоинспекции. Когда они прибыли на парковку, организатор уже успел проехать по ней за рулем автомобиля. После требования остановиться он пересел с водительского сиденья на заднее и стал убеждать инспекторов, что вовсе не управлял машиной», — рассказали в прокуратуре.
Молодой человек попытался превратить проверку в представление для толпы: отказывался выполнять законные требования полицейских, оскорблял инспектора, а затем ударил его головой в лоб. Все это снимали на свои телефоны друзья нарушителя.
«Ролики почти сразу появились в социальных сетях и набрали миллионы просмотров. Впоследствии именно эти записи, наряду с видео с патрульного автомобиля и нагрудных регистраторов, стали доказательствами по уголовному делу», — рассказали в прокуратуре.
Сам организатор «сходки» вину в применении насилия не признал. При этом он признал, что оскорбил сотрудника ДПС, объяснив это эмоциями во время задержания. Прокуратура утвердила парню обвинение о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его публичном оскорблении (ст. 319 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд г. Красноярска. До начала судебного разбирательства обвиняемый остается под стражей.
Также по инициативе прокуратуры суд на 30 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей отправился 15-летний приятель обвиняемого, который во время задержания также публично оскорблял сотрудников полиции.
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