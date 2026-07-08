В Красноярске бесправника на «Мерседесе» будут судить за оскорбление полицейского

«Объявление увидели не только подписчики, но и сотрудники Госавтоинспекции. Когда они прибыли на парковку, организатор уже успел проехать по ней за рулем автомобиля. После требования остановиться он пересел с водительского сиденья на заднее и стал убеждать инспекторов, что вовсе не управлял машиной», — рассказали в прокуратуре.