В России продолжили расти дневные охваты YouTube

По данным исследования, дневной охват YouTube вырос на 4%, до 22,4 млн человек, а «Яндекс Видео» — на 7,5%, до 6,1 млн. Исследование «Родной речи» не учитывает динамику охватов у сервиса «VK Видео». В VK сообщили, что дневная активная аудитория «VK Видео» за первое полугодие составила 42 млн пользователей без учета просмотров на сторонних площадках. В компании отмечают, что сервис остается одним из крупнейших видеоресурсов на рынке.