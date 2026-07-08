Эксперт Романова объяснила, когда работа за коллегу оплачивается дополнительно

Работа за коллегу оплачивается дополнительно, если сотруднику предстоит выполнить дополнительный объем задач или работу, которая значительно выходит за рамки его обычных обязанностей. Об этом рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.
По ее словам, для этого работодатель обязан получить согласие сотрудника.
— Если вы готовы расширить свою зону ответственности, любая современная и адекватная компания обязательно оформит это юридически корректно: на период совмещения двух должностей подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору, где прозрачно фиксируются объем задач, сроки и условия компенсации, — пояснила специалист.
Эксперт отметила, что сумма определяется индивидуально, однако чаще всего доплата за такое совмещение составляет около 20 процентов от текущей зарплаты, передает RT.
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