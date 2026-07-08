Эксперт Романова объяснила, когда работа за коллегу оплачивается дополнительно

Ранее россиян предложили отпускать с работы пораньше или вовсе переводить на удаленку в периоды аномальной жары. С инициативой закрепить это право в Трудовом кодексе (ТК РФ) выступил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, он уже направил предложение в Министерство труда. Можно ли уйти с работы пораньше в жару или попросить перевести на удаленку, а также как это сделать без негативных последствий, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Екатерины Асоновой.