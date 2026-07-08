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В Омске пройдёт межнациональный фестиваль «В кругу семьи»

Гостей ждут творческие выступления, мастер-классы и семейные активности.

Источник: Om1 Омск

Межнациональный фестиваль «В кругу семьи» (0+), посвящённый Дню семьи, любви и верности, состоится 10 июля в Сквере дружбы народов. Начало мероприятия запланировано на 14:00. Организаторами праздника выступили этнокультурные объединения Омска. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«Фестиваль символизирует единство, дружбу, взаимопонимание и поддержку народов, живущих в Омске. Мероприятие, которое проходит в рамках Года единства народов России, вновь доказывает, что сила нашей страны — в её многонациональности», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

На фестивале организуют пространство для семейных историй и обмена опытом «Чему я научился в своей семье», фотовыставку с участием омской молодёжи в национальных костюмах и тренинги от семейного психолога.

Также в программу войдут настольные и подвижные игры, состязания, творческие зоны, мастер-классы и выставки национального прикладного искусства. Одним из центральных событий станут выступления коллективов национально-культурных центров.