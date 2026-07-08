Апелляционный суд подтвердил штраф для АО «Ростовский порт» в 25 тысяч рублей

Оспаривая решение Арбитражного суда Ростовской области, АО «Ростовский порт» настаивало на том, что правоотношения касались оказания услуг по швартовке и стоянке судов между судовладельцами и ФГУП «Росморпорт», а не аренды. Апелляционная инстанция эти доводы отклонила и признала использование федерального имущества после расторжения договора аренды административным нарушением.