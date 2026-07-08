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В Волгоградской области и над другими регионами России за ночь сбиты 415 БПЛА

Минобороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Волгоградской области беспилотников ВСУ. В целом.

Минобороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Волгоградской области беспилотников ВСУ. В целом атаке подверглись 18 регионов.

— В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве данные по России.

Помимо Волгоградской области удар был сосредоточен на Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области с с 21:06 7 июля по 06:45 7 июля действовал режим беспилотной опасности.

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