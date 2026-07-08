Денис Паслер и Алексей Орлов поздравили уральцев с Днем семьи, любви и верности

— Семья — это то, с чего начинается жизнь каждого человека, это источник нашей силы, вдохновения и душевного тепла. Именно в семье от поколения к поколению передаются самые важные ценности: взаимное уважение, забота о ближнем, любовь к Родине, уважение к труду и старшим, — отметил градоначальник.