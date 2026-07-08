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Денис Паслер и Алексей Орлов поздравили уральцев с Днем семьи, любви и верности

В Свердловской области отмечают День семьи, любви и верности.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к местным жителям в День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля. Глава региона отметил, что с семьи начинается дом и наша Родина.

— Часто езжу по городам Свердловской области. Каждый раз, встречаясь с уральцами, замечаю: у каждой семьи свои традиции, свой уклад. Но объединяет всех готовность стоять друг за друга горой, поддерживать в трудные минуты и радоваться вместе, — поделился Денис Паслер.

Глава региона пожелал свердловчанам счастья и благополучия, и особенные поздравления «золотым» парам, которые находятся друг с другом уже не первое десятилетие.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также поздравил местных жителей с праздником.

— Семья — это то, с чего начинается жизнь каждого человека, это источник нашей силы, вдохновения и душевного тепла. Именно в семье от поколения к поколению передаются самые важные ценности: взаимное уважение, забота о ближнем, любовь к Родине, уважение к труду и старшим, — отметил градоначальник.

Алексей Орлов пожелал всем семьям здоровья, и чтобы любовь берегла от невзгод.