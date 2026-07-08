В Сеченовском университете заявили, что аллергия есть у большинства людей

Летом в кафе и ресторанах лучше выбирать еду, которую готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. Об этом предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе летом.