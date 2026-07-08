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Сильные осадки надвигаются на Хабаровский край

Наиболее неблагоприятная обстановка прогнозируется на территории южных и части центральных районов.

Источник: AmurMedia

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 9−11 июля на территории южных и части центральных районов края ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами. На реках возможны подъемы уровней воды на 0,8−1,5 м, местами с выходом воды на пойму, на малых реках имеется вероятность достижения отметок неблагоприятного явления. Прогнозы будут уточняться по фактически выпавшим осадкам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка прогнозируется на территории Хабаровского, Амурского, Нанайского, им. Лазо районов, Вяземского и Бикинского округов», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям края о соблюдении мер безопасности в период прохождения паводка.

И о погоде в Хабаровске:

Нажмите на карту, чтобы узнать прогноз для выбранного места.

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