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Города Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха парами в июле

Полуостров востребован у влюбленных.

Источник: Комсомольская правда

Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак заняли достойные места в рейтинге локаций, где чаще всего проводят отпуск вдвоем. Россияне выбирают полуостров, несмотря на всякие сложности.

«На первом месте оказался город Сочи, на втором месте романтический Санкт-Петербург, а на третьем — Анапа», — эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ, изучив запросы, назвали самые востребованные города для отдыха парами в июле 2026.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха парами в июле (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 4735;

Санкт-Петербург, 5326;

Анапа, 4580;

Геленджик, 5768;

Москва, 4800;

Ялта, 6016;

Алушта, 5485;

Феодосия, 4015;

Евпатория, 4329;

Судак, 4245.

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