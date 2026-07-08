«Союзмультфильм» подал 10 исков к ростовским ИП на 800 тысяч рублей

В частности, одно из микропредприятий, занимающееся торговлей сувенирами и изделиями народных художественных промыслов, обвиняется в нарушении исключительных прав на персонажи Котеенок Гав, Щенок Шарик, Попугай Кеша, Черепаха, Львенок, Заяц и Волк. Сумма требований по этому иску составляет порядка 105 тыс. руб.