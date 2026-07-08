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«Союзмультфильм» подал 10 исков к ростовским ИП на 800 тысяч рублей

ООО «Союзмультфильм» в июне направило в Арбитражный суд Ростовской области 10 исковых заявлений против местных индивидуальных предпринимателей за нарушение авторских прав. Общая сумма требований составляет 800 тыс. руб. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

ООО «Союзмультфильм» в июне направило в Арбитражный суд Ростовской области 10 исковых заявлений против местных индивидуальных предпринимателей за нарушение авторских прав. Общая сумма требований составляет 800 тыс. руб. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

В частности, одно из микропредприятий, занимающееся торговлей сувенирами и изделиями народных художественных промыслов, обвиняется в нарушении исключительных прав на персонажи Котеенок Гав, Щенок Шарик, Попугай Кеша, Черепаха, Львенок, Заяц и Волк. Сумма требований по этому иску составляет порядка 105 тыс. руб.

Ещё один иск на сумму порядка 110 тыс. руб. связан с нарушением авторских прав на персонаж Чебурашка.