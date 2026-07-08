Режим беспилотной опасности действует в Нижегородской области больше суток

В Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Его ввели рано утром 7 июля и, согласно рассылке ГУ МЧС по Нижегородкой области, до сих пор не сняли.
На территории региона режим действует больше суток. Согласно данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 415 беспилотников, атаковавших территории России. По сообщениями ведомства, БПЛА не атаковали Нижегородскую область.
Нижегородцам напоминают, что в случае обнаружения бломков БПЛА нужно немедленно обратиться в 112. Прикасаться к беспилотникам и их обломкам опасно.
Ранее нижегородский аэропорт снова ввел ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.
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