Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии запустили туры в Беларусь с компенсацией из бюджета

Пожилые жители республики могут посетить страну по программе «Башкирско-белорусское долголетие».

Источник: Комсомольская правда

В конце июня в республике дали старт туристической программе под названием «Белорусская неделя». Она входит в более крупный проект «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Раньше пожилые жители региона часто интересовались, будет ли продолжен проект «Башкирское долголетие», и теперь власти ответили на этот вопрос — да, будет.

Напомним, поездки ориентированы на граждан, достигших 55 лет. Участники смогут увидеть главные достопримечательности Беларуси, причем часть расходов берет на себя республиканский бюджет.

Для записи нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта или обратиться к уполномоченному сотруднику в местной администрации. В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии отметили, что программу планируют расширять и дальше. О новых маршрутах пообещали сообщить в социальных сетях в течение ближайшего месяца.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше