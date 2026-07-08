В Башкирии запустили туры в Беларусь с компенсацией из бюджета

В конце июня в республике дали старт туристической программе под названием «Белорусская неделя». Она входит в более крупный проект «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Раньше пожилые жители региона часто интересовались, будет ли продолжен проект «Башкирское долголетие», и теперь власти ответили на этот вопрос — да, будет.