Красноярцам рассказали, можно ли пить воду из колодцев и скважин

Врач отметил, что в питьевой воде не должно быть болезнетворных бактерий, вирусов и других опасных микроорганизмов, а также вредных химических веществ. О качестве воды могут говорить ее прозрачность, отсутствие запаха и постороннего привкуса. Кроме того, она должна соответствовать санитарным нормам по кислотности, жесткости и содержанию радионуклидов.