Красноярцам рассказали, можно ли пить воду из колодцев и скважин

Воду из колодцев и скважин нельзя считать гарантированно чистой и безопасной. Проверять ее качество рекомендуется не реже одного раза в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурада Шахмарданова.
По словам специалиста, состав такой воды может меняться в зависимости от времени года, паводков и даже ситуации на соседних участках. Поэтому анализ особенно важно проводить после весеннего половодья или ввода нового источника в эксплуатацию.
Врач отметил, что в питьевой воде не должно быть болезнетворных бактерий, вирусов и других опасных микроорганизмов, а также вредных химических веществ. О качестве воды могут говорить ее прозрачность, отсутствие запаха и постороннего привкуса. Кроме того, она должна соответствовать санитарным нормам по кислотности, жесткости и содержанию радионуклидов.
Специалист подчеркнул, что использование непроверенной воды из колодцев и скважин может привести как к кишечным инфекциям, так и к хроническому отравлению вредными веществами.