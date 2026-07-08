В Хабаровске стартовал окружной этап «Зарницы 2.0»

Во время открытия мероприятия перед участниками выступили вице губернаторы края Артём Мельников и Сергей Кузнецов. В своём обращении Артём Мельников обозначил приоритетность формирования у молодёжи готовности к защите страны. «Сейчас идёт война, поэтому нравственное и военно патриотическое воспитание молодёжи сегодня — это главнейшие вопросы. Мы когда-то уйдём, и именно вам защищать эту страну. Для этого нужны выдержка, знания и навыки. На тренировку таких навыков и направлена “Зарница”. Благодарю организаторов. Воспитать нашу молодёжь, дать ей возможности в будущем защищать нашу страну — это сейчас самая главная задача, которую мы должны решить. Родина у нас одна, и другой не будет», — подчеркнул он.