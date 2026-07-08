Пересдача ЕГЭ: более 1200 выпускников Хабаровского края попробуют улучшить результат

В дополнительные дни, введенные по инициативе президента России, школьники региона смогут улучшить результат по одному из предметов по своему выбору. Пересдачи пройдут 8 и 9 июля. Прежний балл по выбранному предмету будет аннулирован, даже если новый окажется ниже. Исключение — неявка или незавершение работы по уважительной причине, в этом случае первоначальный результат сохраняется. Пока в Хабаровском крае зафиксировано 30 стобалльных работ. Их авторы — 29 выпускников из пяти муниципалитетов. Для сравнения: в 2025 году более 66% участников пересдачи смогли повысить свои показатели. Пересдача — возможность для тех, кто хочет улучшить результат. По данным регионального министерства образования, заявки подали более 1200 выпускников. Итоги пересдач станут известны после проверки работ. Напомним, основной этап ЕГЭ в крае завершился в конце июня.