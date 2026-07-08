Всероссийская неделя правовой помощи семьям стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае началась неделя правовой помощи семьям, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности. С 6 по 12 июля семейные пары могут получить консультации в органах власти по телефонам горячих линий и принять участие в просветительских мероприятиях. Запланированы информационные встречи, интеллектуальные игры, тематические викторины, конкурсы, квесты и другие активности для семей. В некоторых ведомствах откроются консультационные пункты, где можно узнать о мерах социальной поддержки семей, получении медицинских услуг и льготном обеспечении лекарствами, о важности физкультуры и спорта, а также о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В образовательных, медицинских организациях, детских лагерях, центрах занятости и соцподдержки гражданам раздадут тематические брошюры и информационные материалы, обучающие основам защиты своих прав и интересов.