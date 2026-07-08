В России идёт голосование за краснокнижные символы регионов

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие во всероссийском проекте «Вместе с дикой природой» и проголосовать за символ страны. Опрос по выбору топ-100 краснокнижных видов растений и животных продлится до конца сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Голосование проходит на портале по двум номинациям — «Национальные виды» и «Региональные виды». Каждый участник может отдать только по одному голосу в каждой номинации.
— В России усилиями государства, волонтеров и бизнеса реализуется множество инициатив по охране редких видов. Но даже самые известные из них порой остаются незамеченными широкой аудиторией. Наша задача — не просто информировать, а вовлекать людей в вопросы сохранения животного и растительного мира России, — сказал генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко.
Так, проект «Вместе с дикой природой» создан с целями просвещения и приобщения граждан к участию в инициативах, связанных с защитой дикого мира. На платформе с опросом можно увидеть не только «живые» карточки с изображением краснокнижных видов, но и узнать подробности о том или ином символе. Помимо этого, на сайте периодически обновляется новостная сводка по теме.
— Каждому краснокнижному виду эксперты присудили баллы, учитывая его редкость, значение для биобаланса, видовое разнообразие и географический фактор. Дополнительные баллы получили виды, рискующие вскоре исчезнуть без нашего внимания и участия в их судьбе. Виды-эндемики получили дополнительные баллы за свою уникальность и узнаваемость, а широко представленные в России виды — за свою важность как всероссийский символ, — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
По итогам голосования эксперты составят федеральный список из ста видов. Туда же внесут и победителя в каждом из 89 российских регионов. Выбранные символы получат общественную, региональную и бизнес-поддержку.