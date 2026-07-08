В России идёт голосование за краснокнижные символы регионов

Так, проект «Вместе с дикой природой» создан с целями просвещения и приобщения граждан к участию в инициативах, связанных с защитой дикого мира. На платформе с опросом можно увидеть не только «живые» карточки с изображением краснокнижных видов, но и узнать подробности о том или ином символе. Помимо этого, на сайте периодически обновляется новостная сводка по теме.