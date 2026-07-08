Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное

«“Крымтроллейбус” приступил к поэтапному возобновлению движения по троллейбусному маршруту № 21 “Симферополь — Перевальное”, — говорится в сообщении.
Пока маршрут запустили в тестовом режиме.
По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием.
«К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии», — добавили в «Крымтроллейбусе».