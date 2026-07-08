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Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту № 21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии «Крымтроллейбус».

Источник: РИА "Новости"

«“Крымтроллейбус” приступил к поэтапному возобновлению движения по троллейбусному маршруту № 21 “Симферополь — Перевальное”, — говорится в сообщении.

Пока маршрут запустили в тестовом режиме.

По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием.

«К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии», — добавили в «Крымтроллейбусе».

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