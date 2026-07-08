В ЮФУ студенты знакомятся с подходами к разработке ИИ-моделей по программам ВШЭ

Для 16 первокурсников это стало точкой входа в особую образовательную траекторию — программу повышенного уровня «Топ-ДС со звездой». Где лекции сразу связываются с реальными задачами цифровой экономики. Преподаватели НИУ ВШЭ читают их онлайн, а практические занятия идут на базе ЮФУ. Ребята учатся мыслить алгоритмами, видеть в решении задачи будущую систему. Вместе с научными руководителями из НИУ ВШЭ находят темы для проектов и исследований. «Такие программы позволяют студентам увидеть реальные требования к подготовке специалистов по искусственному интеллекту», — сказал руководитель Центра подготовки исследователей и разработчиков в сфере искусственного интеллекта ЮФУ Михаил Карякин. Студенты знакомятся с подходами к разработке ИИ-моделей и видят, как устроена работа команд в больших ИТ-компаниях. Это шанс выстроить свой путь в цифровой экономике, не покидая родной регион.