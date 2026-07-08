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Нижегородка обвинила врачей в бездействии из-за болезни ее 4-летнего сына

Сейчас за жизнь мальчика борются нижегородские медики.

Источник: Живем в Нижнем

Мать обвинила врачей арзамасской больницы в бездействии после того, как ее сын попал в реанимацию. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».

4-летний мальчик с судорогами попал в медучреждение. Поскольку юный пациент поступил в больницу в выходные, врачи, как утверждает женщина, просто к нему не подходили. Состояние ребенка ухудшалось, и только в понедельник его отправили в Нижний Новгород. Сейчас он находится в тяжелом состоянии: у него диагностировали отек мозга и вирусную энцефалопатию.

Известно, что следственный комитет возбудил дело по факту халатности.

Ранее мы писали, что СК завел дело после массового отравления детей в нижегородском лагере.