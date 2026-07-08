Нижегородка обвинила врачей в бездействии из-за болезни ее 4-летнего сына

4-летний мальчик с судорогами попал в медучреждение. Поскольку юный пациент поступил в больницу в выходные, врачи, как утверждает женщина, просто к нему не подходили. Состояние ребенка ухудшалось, и только в понедельник его отправили в Нижний Новгород. Сейчас он находится в тяжелом состоянии: у него диагностировали отек мозга и вирусную энцефалопатию.