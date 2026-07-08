Заявление на отпуск вне утверждённого графика: как избежать задержки выплаты отпускных

Юлия Санина директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», в интервью RT рекомендовала сотрудникам подавать заявление на отпуск не позднее чем за три-четыре дня до его начала, если отдых планируется вне утверждённого графика.
Такое время нужно работодателю, чтобы подготовить документы и выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска; при опоздании существует риск срыва сроков выплат и возможной ответственности компании.
Если же отпуск уже включён в утверждённый график, отдельное заявление обычно не требуется: работодатель обязан заранее уведомить сотрудника о датах под подпись не менее чем за две недели до начала отпуска, и эта подпись считается согласием работника с графиком.
По словам Саниной, законодательство не устанавливает максимальный срок подачи заявления — на практике его можно подать и за неделю, и за месяц, если внутренние правила компании не регламентируют иное. Она также подчеркнула: в отдельных организациях действуют особые правила документооборота, поэтому перед подачей заявления стоит уточнить процедуру у кадровой службы или руководителя, чтобы избежать недоразумений.
Ранее сообщалось, что 28% нижегородцев ссорятся из-за графика отпусков.