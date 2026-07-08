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С предпринимателя из Лесосибирска взыскали 1,5 млн рублей налогов

Предприниматель из Лесосибирска погасил задолженность благодаря судебным приставам.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Лесосибирска рассчитался с крупной налоговой задолженностью благодаря работе судебных приставов. Об этом рассказали в ГУФССП по краю. Сумма долга превышала 1,5 миллиона рублей, включая налоги за земельные участки, автотранспорт и бизнес.

Было заведено исполнительное производство, должника предупредили. Однако он проигнорировал требования. Тогда судебный пристав начислил исполнительский сбор на сумму 189 тысяч рублей и арестовал банковские счета должника.

После этого бизнесмен оперативно погасил и основную задолженность, и исполнительский сбор.