Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира — 2026

Форвард сборной Египта по футболу Мостафа Зико раскритиковал судейство матча ⅛ финала ЧМ, в котором его команда уступила Аргентине. Игра состоялась в Атланте и закончилась победой сборной Аргентины со счетом 3:2. До 79-й минуты команда Египта вела со счетом 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил в начале результативной атаки.