Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира — 2026

Определилась все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Сборная Франции сыграет против Марокко в четверг, 9 июля. Встреча пройдет в 23:00 по московскому времени.
Испания встретится с Бельгией в пятницу, 10 июля. Этот матч начнется в 22:00 мск.
Норвегия в ¼ финала в воскресенье, 12 июля, сыграет с Англией. Начало матча запланировано на 00:00 мск.
Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Их матч пройдет 12 июля в 4:00.
Полуфиналы запланированы на 14−15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная игра пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
Форвард сборной Египта по футболу Мостафа Зико раскритиковал судейство матча ⅛ финала ЧМ, в котором его команда уступила Аргентине. Игра состоялась в Атланте и закончилась победой сборной Аргентины со счетом 3:2. До 79-й минуты команда Египта вела со счетом 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил в начале результативной атаки.
Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду провел слабую игру на ЧМ.