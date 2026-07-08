Shot: У экстрасенса Анатолия Кашпировского обнаружили злокачественную опухоль

Экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали. По данным Shot, у медиума обнаружили злокачественную опухоль.
Авторы материала отмечают, что 86-летний Кашпировский якобы пожаловался на сильные боли в области живота. Его состояние могло ухудшиться на фоне самолечения: экстрасенсу ставили дома капельницы с антибиотиками. Кашпировского госпитализировали и провели срочное стентирование.
Также пациенту сделали биопсию, результат показал опухоль. Сейчас экстрасенс перенес все свои сеансы на осень. Врачи рекомендовали ему постельный режим, диету и наблюдение у онколога, сообщается в публикации.
До этого источник РЕН ТВ сообщил, что у телепата диагностировали обострение тяжелого онкологического заболевания. Кашпировскому якобы назначили курс лучевой терапии. Однако позже его представитель заявил, что информация о госпитализации Анатолия Кашпировского является ложной.
«Вечерняя Москва» выяснила, чем занимается «целитель» сейчас. Так, после распада СССР он сбежал в США, где попытался продолжать практику.