Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: У экстрасенса Анатолия Кашпировского обнаружили злокачественную опухоль

Экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали. По данным Shot, у медиума обнаружили злокачественную опухоль.

Экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали. По данным Shot, у медиума обнаружили злокачественную опухоль.

Авторы материала отмечают, что 86-летний Кашпировский якобы пожаловался на сильные боли в области живота. Его состояние могло ухудшиться на фоне самолечения: экстрасенсу ставили дома капельницы с антибиотиками. Кашпировского госпитализировали и провели срочное стентирование.

Также пациенту сделали биопсию, результат показал опухоль. Сейчас экстрасенс перенес все свои сеансы на осень. Врачи рекомендовали ему постельный режим, диету и наблюдение у онколога, сообщается в публикации.

До этого источник РЕН ТВ сообщил, что у телепата диагностировали обострение тяжелого онкологического заболевания. Кашпировскому якобы назначили курс лучевой терапии. Однако позже его представитель заявил, что информация о госпитализации Анатолия Кашпировского является ложной.

«Вечерняя Москва» выяснила, чем занимается «целитель» сейчас. Так, после распада СССР он сбежал в США, где попытался продолжать практику.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше