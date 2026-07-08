Взносы на капремонт: кто может не платить, а кто получает компенсацию

Вокруг взносов на капитальный ремонт до сих пор ходит популярный миф о том, что собственники могут законно игнорировать квитанции, если они не подписывали соответствующий договор. Однако закон прямо закрепляет эту обязанность за гражданами. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, назвав тему взносов на капремонт одной из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ.
«До сих пор ходит много мифов вроде “можно не платить, если не подписывал договор”. Согласно статьям 158 и 169 Жилищного кодекса, обязанность перечислять эти средства закреплена за собственниками помещений», — пояснил специалист агентству «Прайм».
При этом законодательство предусматривает ряд исключений. Полностью от взносов освобождены жители аварийных домов, а покупателям квартир в новостройках предоставляется временная отсрочка, до пяти лет в зависимости от региона.
Для некоторых категорий граждан действуют льготы и компенсации. Так, пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию в размере 50%, а пенсионерам старше 80 лет взносы покрывают полностью. Льготы также положены инвалидам I и II групп и ветеранам труда.
Бондарь отметил, что долги за капремонт привязаны к недвижимости и переходят к новому владельцу при продаже квартиры. За просрочку начисляются пени 9,5% годовых, но участники СВО и их семьи от них освобождены.
Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев сообщил, что для получения льгот по капремонту необходимо соответствовать ряду критериев. Парламентарий отметил, что заявитель должен быть собственником жилья, не иметь задолженностей по оплате коммунальных услуг и взносов за капремонт.