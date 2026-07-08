Взносы на капремонт: кто может не платить, а кто получает компенсацию

Вокруг взносов на капитальный ремонт до сих пор ходит популярный миф о том, что собственники могут законно игнорировать квитанции, если они не подписывали соответствующий договор. Однако закон прямо закрепляет эту обязанность за гражданами. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, назвав тему взносов на капремонт одной из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ.