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Матвиенко назвала крепкие и дружные семьи опорой государства

Матвиенко отметила, что семейные ценности должны оставаться неизменными.

Источник: Комсомольская правда

Крепкие и дружные семьи являются опорой государства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности.

По словам Матвиенко, современный мир быстро меняется. Однако есть ценности, которые должны оставаться неизменными. В том числе любовь, верность и готовность к самопожертвованию ради близких.

«Именно семья служит связующим звеном между поколениями, помогает развиваться, учит ответственности, формирует духовные и нравственные ценности, которые являются для многонационального народа России источником внутренней силы и единства», — написала председатель СФ.

Она подчеркнула, что отношения родителей должны быть для детей примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. Матвиенко также отметила, что День семьи, любви и верности напоминает о значении семьи в жизни каждого человека.

Немногим ранее в России предложили ввести федеральные выплаты за продолжительный брак. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что молодые семьи можно поддерживать хотя бы символически — например, выплатой за пять лет брака. По его словам, такая мера могла бы стать дополнительным стимулом для сохранения семей.

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