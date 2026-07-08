Матвиенко назвала крепкие и дружные семьи опорой государства

Немногим ранее в России предложили ввести федеральные выплаты за продолжительный брак. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что молодые семьи можно поддерживать хотя бы символически — например, выплатой за пять лет брака. По его словам, такая мера могла бы стать дополнительным стимулом для сохранения семей.