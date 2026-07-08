На улице Дубровинского в Красноярске запретят часть левых поворотов

В Красноярске с 28 июля изменится схема движения на улице Дубровинского. На участке от Коммунального моста до улицы Карла Маркса запретят часть левых поворотов. Ограничения коснутся района домов № 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82 и 84 по улице Дубровинского, а также платной парковки «ул. Дубровинского на съезде с Коммунального моста». [caption id= «attachment_370698» align= «alignnone» width= «1242»] Фото: max.ru/id2466215012_gos[/caption] Решение приняли после компьютерного математического моделирования. Расчеты показали, что запрет левых поворотов должен повысить пропускную способность улицы Дубровинского и улучшить дорожную ситуацию в Центральном районе. По прогнозу специалистов, транспортные задержки на этом участке могут сократиться более чем на 30%. Кроме того, новая схема должна снизить аварийность и сделать движение безопаснее для водителей и пешеходов. Специалисты утверждают, что дорожные знаки установят к 28 июля. После этого новая организация движения будет действовать постоянно. Напомним, что на улице Лесопарковой в Красноярске ограничат движение из-за ремонта теплосети.