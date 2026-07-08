Сергей и Ирина Верещагины о любви, детях, семейных традициях и счастье быть вместе: Часть третья. Традиции, которые делают семью сильнее

Есть у семьи и свои уникальные традиции. Например, летние рыболовные поездки отца с сыновьями. Несмотря на то, что дети выросли в эпоху смартфонов и социальных сетей, они с удовольствием отправляются на несколько дней в места, где отсутствует связь и цифровой мир остается далеко позади.