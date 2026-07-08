Сергей и Ирина Верещагины о любви, детях, семейных традициях и счастье быть вместе: Часть третья. Традиции, которые делают семью сильнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У каждой крепкой семьи есть свои традиции. Для Верещагиных они стали настоящим фундаментом, который помогает сохранять связь между поколениями.
Одна из главных дат в семейном календаре — день рождения семьи — 29 июля. Ее супруги отмечают ежегодно, собирая друзей, детей и близких. Причем праздник нередко длится несколько дней и превращается в большое семейное событие, которого ждут не только хозяева дома, но и многочисленные гости.
«Особое значение для нашей семьи имеют православные праздники. Мы стараемся вместе встречать Пасху, посещать храм и обязательно рассказываем детям о смысле и духовном содержании праздника», — отмечает Ирина Верещагина и признается, что считает важным передавать детям знания о народной культуре, истории и традициях. Она убеждена, что понимание своих корней помогает человеку чувствовать связь с семьей, страной и предыдущими поколениями.
Есть у семьи и свои уникальные традиции. Например, летние рыболовные поездки отца с сыновьями. Несмотря на то, что дети выросли в эпоху смартфонов и социальных сетей, они с удовольствием отправляются на несколько дней в места, где отсутствует связь и цифровой мир остается далеко позади.
Отдельная глава семейной истории — новогодние праздники. За многие годы здесь появились собственные ритуалы: приготовление строганины, совместная лепка пельменей, баня второго января и обязательные встречи с друзьями.
Особенно ценными для них остаются архивные видеозаписи собственной свадьбы. Сегодня, спустя десятилетия, эти кадры позволяют не только вспомнить молодость, но и показать детям и внукам людей, которых уже нет рядом.
«Мы свидетели жизни друг друга, — говорит Ирина Верещагина. — Именно поэтому нужно праздновать важные события, собираться вместе и сохранять воспоминания».
В День семьи, любви и верности супруги формулируют главный вывод своей семейной истории очень просто.
Работа, карьера, достижения — все это важно. Но настоящим центром жизни человека остается семья.
Большая семья дает чувство принадлежности, поддержку, радость и уверенность в будущем. Она становится пространством, где человек учится любить, заботиться о других и быть счастливым.
Именно поэтому Сергей и Ирина Верещагины убеждены: семья — не просто часть жизни. Это и есть жизнь в ее самом полном и глубоком смысле.