Ростовчанку подозревают в производстве наркотиков и отмывании денег

В Ростовском областном суде рассмотрят уголовное дело против 49‑летней женщины. Её обвиняют в незаконном производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Информацию подтвердила пресс‑служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2023 году женщина совместно с соучастниками (их дела расследуются отдельно) организовала в Красносулинском районе лабораторию по изготовлению синтетического наркотика.
Для сокрытия происхождения доходов от наркобизнеса фигурантка использовала криптовалютные боты — так ей удалось легализовать свыше 6,8 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли более 1,2 кг запрещённых веществ.