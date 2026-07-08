Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с тёплыми поздравлениями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Глава области акцентировал внимание на особой роли семьи: по его словам, именно семейные узы служат фундаментом общества, становятся опорой в непростые моменты и питают стремление к новым свершениям, а родной дом дарит чувство защищённости и силы для реализации самых смелых планов.
В своём обращении Глеб Никитин сделал акцент на системной работе властей в сфере поддержки семей. В Нижегородской области последовательно выстраивается многоуровневая система мер — от развития социальной инфраструктуры до внедрения программ, направленных на улучшение качества жизни и поддержку активного долголетия. Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для роста рождаемости.
Губернатор привёл значимые показатели: за последние полтора десятилетия количество многодетных семей в регионе увеличилось втрое — эта динамика отражает эффективность проводимой политики и растущую готовность нижегородцев создавать большие семьи.
Отдельной темой выступления стала региональная инициатива «ОСНОВА — нижегородский проект жизни», отметившая свой первый год работы. В рамках проекта семьи при рождении ребёнка могут получить поддержку в размере до 1 миллиона рублей, а также традиционный «Подарок новорождённому». За год мерами поддержки воспользовались порядка 18 тысяч семей — это свидетельствует о востребованности программы и её ощутимом вкладе в благополучие нижегородцев.
Завершая поздравление, Глеб Никитин выразил искренние пожелания всем семьям региона: благополучия, взаимопонимания и радости родительства.
Ранее программу Дня семьи, любви и верности уже опубликовали в Нижегородской области.