Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности

Отдельной темой выступления стала региональная инициатива «ОСНОВА — нижегородский проект жизни», отметившая свой первый год работы. В рамках проекта семьи при рождении ребёнка могут получить поддержку в размере до 1 миллиона рублей, а также традиционный «Подарок новорождённому». За год мерами поддержки воспользовались порядка 18 тысяч семей — это свидетельствует о востребованности программы и её ощутимом вкладе в благополучие нижегородцев.