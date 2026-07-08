Бизнес на Северном кладбище Ростова продают за 2,6 млн рублей

Ритуальное агентство располагается на территории Северного кладбища по улице Орбитальной, 12А. На продажу выставлены офис площадью 36 квадратных метров, земельный участок, оформленный в собственность, зарегистрированное ИП и оборудование, необходимое для продолжения работы.