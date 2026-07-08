Из-за ливней в Красноярском крае затопило десятки зданий

Сильные дожди стали причиной ухудшения гидрологической обстановки в некоторых районах Красноярского края. Под водой оказалась сотня приусадебных участков, подтоплены некоторые здания.
Из-за дождевых паводков в регионе затоплено 24 жилых дома и 33 дачи, а также 99 приусадебных участков, проинформировали в краевом управлении МЧС.
Больше других пострадал Емельяновский муниципальный округ под Красноярском — там вода добралась до 40 зданий. В столице края подтопило 11 домов. В Балахтинско-Новоселовском округе — шесть, уточнили в ведомстве.
Люди, живущие в подтопленных домах, отказались от эвакуации, хотя пункты временного размещения для них подготовлены.