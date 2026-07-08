Какие страны выдают туристические шенгенские визы россиянам в 2026 году

Словакия ограничила в июле и августе прием заявлений от россиян на шенгенскую визу. Как сообщили в посольстве страны, причиной стали внутренние организационные процессы. Приоритет при рассмотрении документов на шенгенскую визу категории С будет отдан только спортсменам.
В МИД Словакии между тем подчеркнули, что туристический шенген россиянам продолжат выдавать. «Однако в связи с ограниченными возможностями посольства Словацкой Республики в Москве и текущими приоритетами в летние месяцы были скорректированы сроки подачи визовых заявлений. Приоритетные сроки выделяются отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим обучение в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях», — заявили в ведомстве.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2025 году Словакия выдала россиянам 1149 шенгенских виз. Для сравнения, по итогам того же года Италия оформила более 161 тыс. виз, Франция — более 156 тыс. На эти две страны, а также на Испанию в прошлом году пришлось почти 75% всех заявлений на шенген от россиян, сообщал Euractiv.
Какие страны принимают заявления на туристический шенген от россиян.
По состоянию на 7 июля заявления на туристический шенген от россиян помимо Словакии продолжают принимать Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Лихтенштейн (через посольство Швейцарии), Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия и Швейцария.
Документы на шенгенскую визу подаются в дипломатическое представительство страны основного пребывания — той, где турист планирует провести наибольшее количество дней своего нахождения в Шенгенской зоне. Если определить основную страну невозможно, то заявление, как правило, направляют в страну первого въезда. Стоимость консульского сбора для россиян составляет €90, а при обращении через визовый центр добавится сервисный сбор, размер которого варьируется в зависимости от выбранного центра.
Рассмотрение заявления в среднем занимает от 15 до 45 дней, однако в Испании и Италии сроки были увеличены. В связи с возросшим количеством обращений на текущий момент срок рассмотрения документов в испанском визовом центре занимает до 45 дней и более, в итальянском — как минимум 60 дней.
Согласно информации Совета ЕС и Европейского совета, из вышеперечисленных стран Германия, Румыния и Франция не принимают для оформления визы российские паспорта старого образца (небиометрические, сроком действия на пять лет). Россияне, планирующие поездку в страны Шенгена, должны каждый раз подавать новое заявление на шенгенскую визу, поскольку в ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России.