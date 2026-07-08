Какие страны выдают туристические шенгенские визы россиянам в 2026 году

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2025 году Словакия выдала россиянам 1149 шенгенских виз. Для сравнения, по итогам того же года Италия оформила более 161 тыс. виз, Франция — более 156 тыс. На эти две страны, а также на Испанию в прошлом году пришлось почти 75% всех заявлений на шенген от россиян, сообщал Euractiv.