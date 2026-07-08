Трафик авто в Новосибирске может замедлиться после установки новых светофоров

При этом эксперт отметил, что установка новых светофоров неизбежно скажется на скорости движения транспорта: «Добавление новых светофоров в целом ряде мест замедлит существующее движение автомобилей, но это плата за повышенную безопасность на дороге. Автомобилистам надо понять, что скорость движения по дорогам населённых пунктов и далее будет снижаться в целях безопасности, и автомобиль будет лишь средством комфортного передвижения по городу, но не быстрого».