Трафик авто в Новосибирске может замедлиться после установки новых светофоров

В Новосибирске до конца года установят 15 новых светофорных объектов и модернизируют ещё три действующих. На эти цели городские власти заключили пять контрактов почти на 100 млн рублей. Об этом 7 июля сообщил мэр Максим Кудрявцев в своих социальных сетях.
Классические трёхсекционные светофоры появятся на 13 участках города:
ул. Железнодорожная, 20; ул. Порт-Артурская — ул. Невельского; ул. Курчатова, 2/2; ул. Георгия Колонды — ООТ «Улица Георгия Колонды»; ул. Станционная, 78 к3; ул. Выборная — ул. Пролетарская; Бердское шоссе — Морской проспект; ул. Богдана Хмельницкого, 102; ул. Краузе — ул. Земнухова; ул. Волочаевская, 96; ул. Пархоменко, 72, корпус 1; Гусинобродское шоссе, 110 — ООТ «Гусинобродский тракт»; ул. Волочаевская — 3-й Почтовый переулок.
Ещё два односекционных объекта установят на улицах Терешковой и Высоцкого.
«Реализация проекта направлена на улучшение синхронизации транспортных потоков и снижение аварийности на проблемных участках города. Все работы по установке и техническому перевооружению светофоров планируется завершить к декабрю», — сообщил мэр.
Новосибирский автоинструктор Сергей Воронов пояснил в разговоре с корреспондентом Om1.ru Новосибирск, что выбор адресов не случаен и соответствует участкам с наиболее сложной дорожной обстановкой.
«Судя по опубликованным адресам, установка новых светофоров будет происходить на пешеходных переходах с высокой интенсивностью движения автомобилей или на многополосных дорогах, на перекрёстках, где интенсивность движения выросла и нерегулируемые перекрёстки, с учётом требований ГОСТа, необходимо перевести в регулируемые», — сказал эксперт.
По его словам, обновление существующих светофоров также является правильным решением. По словам собеседника издания, сигналы существующих светофоров недостаточно информативны.
При этом эксперт отметил, что установка новых светофоров неизбежно скажется на скорости движения транспорта: «Добавление новых светофоров в целом ряде мест замедлит существующее движение автомобилей, но это плата за повышенную безопасность на дороге. Автомобилистам надо понять, что скорость движения по дорогам населённых пунктов и далее будет снижаться в целях безопасности, и автомобиль будет лишь средством комфортного передвижения по городу, но не быстрого».
Специалист обратил внимание и на недостаток новых проектов. По его мнению, большинство современных светофоров устанавливается без защитных козырьков над линзами.
«Это ухудшает восприятие сигналов светофоров зимой во время снегопадов или в ясную погоду, что непосредственно влияет на безопасность на дороге. Поэтому в условиях заключаемых контрактов на приобретение светофоров козырьки над линзами считаю обязательным элементом», — заключил Сергей Воронов.