Super: У блогера Алексея Столярова и танцовщицы Веры Бондаревой родился сын

У российского блогера Алексея Столярова и чемпионки по бальным танцам Веры Бондаревой родился сын. Об этом в среду, 8 июля, сообщил Super.
По данным источника, Бондарева родила 8 июля в Лапине. Имя ребенка и другие подробности на данный момент неизвестны, уточняется в публикации.
17 декабря 2025 года стало известно, что Столяров женился на Бондаревой. По информации журналистов, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
В августе 2023 года спортивный блогер и дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения сообщили, что решили разорвать отношения. Бывший зять главы оборонного ведомства рассказал, как на это отреагировал тесть.
Позже, в сентябре, Столяров публично высказался о своем разводе. Он рассказал, что стал ближе и дружнее с экс-женой после разрыва.
До этого бывший супруг Ксении Шойгу рассказал о семейной жизни и о своем ребенке. По словам медиазвезды, любые отношения базируются не только на чувствах, но и на умении вести диалог, ведь любые конфликты можно решить путем диалога.