Анатолий Кашпировский экстренно лег под нож врача: гипнотизер мучался от сильных болей

Немногим ранее директор Кашпировского опроверг сообщения о том, что психотерапевт якобы лишился квартиры и денег из-за молодой жены. Представитель артиста резко отреагировал на эти слухи и заявил, что они не соответствуют действительности. В материале отмечалось, что Кашпировский снова начал зарабатывать на своих выступлениях в 2024 году, когда возобновил гастроли по стране.