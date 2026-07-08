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Анатолий Кашпировский экстренно лег под нож врача: гипнотизер мучался от сильных болей

SHOT: Кашпировского экстренного прооперировали из-за злокачественной опухоли.

Источник: Комсомольская правда

Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали после резкого ухудшения самочувствия. У 86-летнего гипнотизёра обнаружили злокачественную опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что недавно Кашпировский пожаловался на сильные боли в животе. Его состояние ухудшилось на фоне самолечения. Так, дома ему ставили капельницы с антибиотиками.

После госпитализации врачам пришлось провести срочное стентирование. Также Кашпировскому сделали биопсию, результат которой показал опухоль.

По данным SHOT, после операции психотерапевту рекомендовали постельный режим, диету и наблюдение у онколога. Свои «лечебные сеансы» он перенес на сентябрь.

Немногим ранее директор Кашпировского опроверг сообщения о том, что психотерапевт якобы лишился квартиры и денег из-за молодой жены. Представитель артиста резко отреагировал на эти слухи и заявил, что они не соответствуют действительности. В материале отмечалось, что Кашпировский снова начал зарабатывать на своих выступлениях в 2024 году, когда возобновил гастроли по стране.