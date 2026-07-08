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Еще один футболист пополнил состав «СКА-Хабаровска»

Армейцы подписали контракт с 33-летним полузащитником Михаилом Горелишвили. Он — воспитанник академий имени Юрия Коноплева и «Чертаново». Ранее он выступал в клубах России, Армении и Грузии. К примеру, в составе «Дилы» Михаил Горелишвили стал чемпионом Грузии. Последние четыре сезона полузащитник провел в «Ленинградце», дважды выйдя с ним в ФНЛ, в том числе и несколько недель.

Армейцы подписали контракт с 33-летним полузащитником Михаилом Горелишвили. Он — воспитанник академий имени Юрия Коноплева и «Чертаново». Ранее он выступал в клубах России, Армении и Грузии. К примеру, в составе «Дилы» Михаил Горелишвили стал чемпионом Грузии. Последние четыре сезона полузащитник провел в «Ленинградце», дважды выйдя с ним в ФНЛ, в том числе и несколько недель назад. Также игрок сыграл 15 матчей за юношеские сборные России.